Nuova scossa di terremoto: avvertita anche a Saronno e Brescia (Di martedì 29 dicembre 2020) Brescia, 29 dicembre - Una Nuova scossa di terremoto , la terza in poco meno di due ore, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Verona. La magnitudo è ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 29 dicembre 2020), 29 dicembre - Unadi, la terza in poco meno di due ore, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Verona. La magnitudo è ...

rtl1025 : ?? Una nuova #scossa di #Terremoto, la terza in poco meno di due ore, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di… - fanpage : Nuova scossa di #terremoto a Verona, stavolta di magnitudo più ampia - TgrRaiTrentino : Una nuova scossa di #terremoto nella zona di Verona alle 15.36 magnitudo di 4,4 - SATELITLGTVUSA1 : RT @Rvaticanaitalia: Nuova scossa di #terremoto in provincia di #Verona dopo quella di questa mattina: stavolta con magnitudo piu' alta, 4.… - hemmselss : RT @rtl1025: ?? Una nuova #scossa di #Terremoto, la terza in poco meno di due ore, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica… -