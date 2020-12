Nuova legge contro lo stupro: previste pena di morte e castrazione chimica (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Presidente del Pakistan Arif Alvi ha approvato un decreto anti-stupro che prevede l’esito del processo entro un arco temporale limitato e istituisce un registro dei molestatori sessuali, il tutto nella tutela dell’anonimato della vittima. Fortissimo inasprimento delle pene, dall’impiccagione pubblica alla castrazione chimica. Il Pakistan contro gli abusi sessuali Il Pakistan dice no alla violenza e lo fa rafforzando le punizioni ai carnefici e tutelando l’identità delle vittime: questa la risposta del governo pakistano ai numerosi casi di violenza sessuale registrati nel Paese che hanno visto il coinvolgimento di minori, come recentemente avvenuto a Milano. L’ordinanza, siglata il 15 dicembre e attualmente in attesa di essere ratificata dal Parlamento, prevede l’istituzione di tribunali speciali che si ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Presidente del Pakistan Arif Alvi ha approvato un decreto anti-che prevede l’esito del processo entro un arco temporale limitato e istituisce un registro dei molestatori sessuali, il tutto nella tutela dell’anonimato della vittima. Fortissimo inasprimento delle pene, dall’impiccagione pubblica alla. Il Pakistangli abusi sessuali Il Pakistan dice no alla violenza e lo fa rafforzando le punizioni ai carnefici e tutelando l’identità delle vittime: questa la risposta del governo pakistano ai numerosi casi di violenza sessuale registrati nel Paese che hanno visto il coinvolgimento di minori, come recentemente avvenuto a Milano. L’ordinanza, siglata il 15 dicembre e attualmente in attesa di essere ratificata dal Parlamento, prevede l’istituzione di tribunali speciali che si ...

GruppoFICamera : “Questa #manovra manca degli elementi necessari per curare le ferite del Paese e per dare nuova linfa ai settori ec… - abioplastiche : RT @polycartspa: Dal 1° gennaio i sacchetti ultraleggeri monouso dovranno avere un contenuto minimo da fonte rinnovabile pari al 60%. Tutt… - polycartspa : Dal 1° gennaio i sacchetti ultraleggeri monouso dovranno avere un contenuto minimo da fonte rinnovabile pari al 60%… - AbdulAlhazared : @flaviafratello @ilmessaggeroit Basta avere pazienza con questi soggetti. Si è provato a ragionarci, sarebbe il mom… - Bonny_VIII : @micheleboldrin Quando non sono le leggi è la Costituzione italiana. La nuova Bibbia. Secondo certe interpretazioni… -