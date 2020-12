Nuoto | Paltrinieri | “Assolutamente favorevole al vaccino | così saremmo tutti più sicuri a Tokyo”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il nuotatore azzurro Gregorio, intervistato dall’ANSA, ha voluto rispondere positivamente all’appello lanciato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora in merito alle vaccinazione contro il Covid-19: “Sonoal. Spero che per il mondo sportivo ci sia un’uniformità e chesi vogliano vaccinare, per il bene nostro, della collettività e delle Olimpiadi. Noi atleti esempio? Certo, se ci venisse chiesto di vaccinarci subito, noi lo dobbiamo fare. Questa è un’altra cosa che ci da’ fiducia per l’Olimpiade. Se facessimoilsarebbe un modo in più per esserepiù2021”. SportFace.