Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Farei subito il vaccino | così le Olimpiadi di Tokyo sarebbero più sicure”

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il tema “Covid” è quello del momento e non potrebbe essere altrimenti. Dal 27 di dicembre si è dato il via alla somministrazione di quello che si spera possa porre fine all’incubo del Coronavirus e da questo punto di vista una domanda c’è: quando sarà possibile per gli sportivi, specialmente quelli che prenderanno parte alledi, poterne usufruire? Stando a quanto a rivelato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “Tutto il mondo dello sport deve essere coinvolto, di esempio e può farlo per prepararsi a questa grande competizione“, le parole di Spadafora riportate dall’Ansa nel corso della trasmissione Agorà sui Rai3. A essere favorevole in questo senso è, campione olimpico dei 1500 stile libero a Rio 2016, pluri-campione del mondo di questa distanza e ...