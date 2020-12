Novità dalla FIGC: i calciatori potranno giocare per tre club diversi nella stagione 2021/22 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Importante deroga all’art. 95 delle NOIF (Norme organizzative interne della FIGC). Preso atto di una precedente circolare FIFA (n° 1720/11.6.2020), la FIGC ha disposto che, per la stagione 2020/21, un calciatore “professionista” o “giovane di serie” possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società. Pertanto, rispetto a quanto normalmente consentito dalle NOIF, le squadre con le quali “professionisti” e “giovani di serie” potranno scendere in campo passano, per la stagione in corso, da due a tre. Foto: sito ufficiale FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Importante deroga all’art. 95 delle NOIF (Norme organizzative interne della). Preso atto di una precedente circolare FIFA (n° 1720/11.6.2020), laha disposto che, per la2020/21, un calciatore “professionista” o “giovane di serie” possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ein gare ufficiali per tre società. Pertanto, rispetto a quanto normalmente consentito dalle NOIF, le squadre con le quali “professionisti” e “giovani di serie”scendere in campo passano, per lain corso, da due a tre. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

