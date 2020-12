"Non sorprende". La donna positiva dopo aver fatto il vaccino? Parla Garattini: ora cambia tutto (Di martedì 29 dicembre 2020) Risultata positiva al coronavirus dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer/BioNTech. È successo in Spagna e a rendere nota la notizia che ha fatto il giro del mondo è El Pais. A spiegare quanto potrebbe essere accaduto è Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri. Il caso - premette il Corriere - non sarebbe preoccupante. La protezione dal coronavirus - scrive il sito - nei primi 7 giorni dall'inoculo della prima dose del vaccino Pfizer è nulla. Non solo, per il Corriere la donna quando si è vaccinata era già infetta. Dello stesso parere anche Garattini, raggiunto questa volta dall'Agi: "Il caso non sorprende e non deve allarmare. Il vaccino Pfizer, l'unico distribuito al momento in Europa, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Risultataal coronavirusricevuto ilPfizer/BioNTech. È successo in Spagna e a rendere nota la notizia che hail giro del mondo è El Pais. A spiegare quanto potrebbe essere accaduto è Silvio, presidente dell'Istituto Mario Negri. Il caso - premette il Corriere - non sarebbe preoccupante. La protezione dal coronavirus - scrive il sito - nei primi 7 giorni dall'inoculo della prima dose delPfizer è nulla. Non solo, per il Corriere laquando si è vaccinata era già infetta. Dello stesso parere anche, raggiunto questa volta dall'Agi: "Il caso none non deve allarmare. IlPfizer, l'unico distribuito al momento in Europa, ha ...

