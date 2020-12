Non si può fare a meno dell’obbligo vaccinale per chi lavora col pubblico (Di martedì 29 dicembre 2020) (foto: Markus Spiske/Unsplash)Non ora, probabilmente. Dell’obbligatorietà della vaccinazione contro Covid-19 si parlerà almeno (fino) all’inizio della primavera, quando si potrà capire come agire sulla base di qualche milione di doppie dosi somministrate alle fasce prioritarie (medici, anziani, ospiti e dipendenti delle residenze assistite): se il livello dovesse essere troppo basso, allora è probabile che l’obbligo si concretizzerà. Le strade potrebbero essere diverse: l’obbligo secco, la penalizzazione con la famigerata patente d’immunità (che tuttavia non avrebbe alcun senso finché, per così dire, il primo giro non sarà concluso e non ci saranno dosi per tutti in tempi rapidi) e l’obbligo solo per alcune categorie di lavoratori privati e pubblici. Di quest’ultima soluzione si sta parlando in queste ore in un giro di dichiarazioni fra ministre e ... Leggi su wired (Di martedì 29 dicembre 2020) (foto: Markus Spiske/Unsplash)Non ora, probabilmente. Dell’obbligatorietà della vaccinazione contro Covid-19 si parlerà al(fino) all’inizio della primavera, quando si potrà capire come agire sulla base di qualche milione di doppie dosi somministrate alle fasce prioritarie (medici, anziani, ospiti e dipendenti delle residenze assistite): se il livello dovesse essere troppo basso, allora è probabile che l’obbligo si concretizzerà. Le strade potrebbero essere diverse: l’obbligo secco, la penalizzazione con la famigerata patente d’immunità (che tuttavia non avrebbe alcun senso finché, per così dire, il primo giro non sarà concluso e non ci saranno dosi per tutti in tempi rapidi) e l’obbligo solo per alcune categorie ditori privati e pubblici. Di quest’ultima soluzione si sta parlando in queste ore in un giro di dichiarazioni fra ministre e ...

StefanoGuerrera : le parole sono sempre parole e in quanto tali oltre al peso hanno anche un potere, la rabbia può giocare brutti sch… - FicarraePicone : COVID-19, vaccini in tempi record: ecco come è stato possibile. ATTENZIONE ?? contenuto non comprensibile per terra… - matteosalvinimi : ... un po’ del loro tempo per portare una parola buona, una carezza, un sorriso. Piccoli gesti che ci ricordano la… - ramdoria : @BeppeMarinari @VeroDeRomanis @repubblica @PaoloGentiloni E nelle prime righe c’è pure scritto che in questo modo i… - 2018Cla : @Rebekahsblood1 Un simile fake account può essere creato solo da chi si avvantaggerebbe nel diffondere affermazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it