Nigeria, rapito vescovo Chikwe nel Sud-Est/ Nuova minaccia degli islamisti (Di martedì 29 dicembre 2020) Ancora attacco ai cristiani in Nigeria: rapito il vescovo Chikwe nel Sud-Est del Paese, non si hanno notizie dei rapitori. La minaccia islamista e i precedenti

