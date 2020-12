Nicolò Zaniolo avvisa Mancini: “Rientrerò con calma”. A rischio gli Europei? (Di martedì 29 dicembre 2020) Nicolò Zaniolo parla degli allenamenti, della riabilitazione e del ritorno in campo. Lo vedremo in tempo per gli Europei? L’inizio della stagione 2020/2021 è stato segnato dall’uscita di scena di uno dei protagonisti annunciati del campionato di Serie A, nonché del talento più cristallino prodotto dal nostro settore giovanile negli ultimi anni. Gli appassionati di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 dicembre 2020)parla degli allenamenti, della riabilitazione e del ritorno in campo. Lo vedremo in tempo per gli? L’inizio della stagione 2020/2021 è stato segnato dall’uscita di scena di uno dei protagonisti annunciati del campionato di Serie A, nonché del talento più cristallino prodotto dal nostro settore giovanile negli ultimi anni. Gli appassionati di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

