NFL | Week 16 – Bills a valanga sui Patriots

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 dicembre 2020) Nell’ultima partita in programma, per la16 di NFL 2020, Buffalo mostra tutta la propria superiorità e dimostra di essere la franchigia leader della AFC East. Al Gillette Stadium di Foxborough, isi impongono, sui, per 38-9. La squadra allenata da Bill Belichick incassa, dunque, la nona sconfitta della stagione 2020. Si tratta di un altro insuccesso molto pesante, per New England, che continua a mettere in luce il pessimo stato di forma della squadra.: Allen potrebbe diventare l’MVP 2020? Anche a Buffalo, giornalisti e compagni di squadra cominciano a pensare di poter avere un futuro MVP tra le mura di casa. È ancora presto per dare verdetti sicuri, ma quello che è certo è che, per Josh Allen, questa è stata la stagione della consacrazione. Il quarterback di ...