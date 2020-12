Newcastle-Liverpool | formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 dicembre 2020), uno dei due posticipi della sedicesima giornata di Premier League, si gioca mercoledi 30 dicembre 2020 alle ore 21 al St.James Park. Come arrivano le due squadre? Bianconeri in crisi dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare. La classifica inizia ad essere deficitaria ma il vantaggio di 7 punti sulla zona retrocessione consente di stare ancora tranquilli. I reds, dopo l’inaspettato pareggio casalingo contro il West Bromvich, restano sempre primi ma hanno perso l’occasione di allungare il vantaggio sulle immediate insegutrici.: le probabiliIl tecnico del, Bruce, che dovrà fare a meno di molti indisponibili, opterà per un 5-4-1 con Darlow in porta, linea difensiva con Fernandez, Schar e Clark al ...