Nelle fiale Pfizer più dosi del previsto: per l’Italia 5 milioni in più. Ritardi per maltempo: via da domani. E la Germania ne compra altre 30 milioni da sola (Di martedì 29 dicembre 2020) Un’ordinazione di altre 30 milioni di dosi con la Biontech. Ieri, 28 dicembre, la portavoce del ministero della Salute tedesco ha reso noto che la Germania si è accordata bilateralmente con l’azienda produttrice del primo vaccino anti Coronavirus approvato nel mondo. Dopo la polemica sulla quantità di dosi ricevute nel V-Day (oltre 150 mila invece di 9.750) , lo sgambetto di Berlino all’accordo di «solidarietà europeo» inasprisce i malcontenti. Nei mesi precedenti all’ok dell’Ema al Pfizer/BioNTech, i vari ministri dei Paesi membri avevano concordato sul fatto che solo la Commissione europea avrebbe potuto muoversi per la stipulazione dei contratti d’acquisto. La mossa della Germania rischia di far saltare tutto per aria, considerando che il suo ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020) Un’ordinazione di30dicon la Biontech. Ieri, 28 dicembre, la portavoce del ministero della Salute tedesco ha reso noto che lasi è accordata bilateralmente con l’azienda produttrice del primo vaccino anti Coronavirus approvato nel mondo. Dopo la polemica sulla quantità diricevute nel V-Day (oltre 150 mila invece di 9.750) , lo sgambetto di Berlino all’accordo di «solidarietà europeo» inasprisce i malcontenti. Nei mesi precedenti all’ok dell’Ema al/BioNTech, i vari ministri dei Paesi membri avevano concordato sul fatto che solo la Commissione europea avrebbe potuto muoversi per la stipulazione dei contratti d’acquisto. La mossa dellarischia di far saltare tutto per aria, considerando che il suo ...

Max_Alle : RT @micheledalai: Mi anno chiamato Bill Geits e Soross, erano nel loro atticone con delli altri professoroni. Anno detto di aspettate che s… - infoitinterno : Nelle fiale Pfizer più dosi del previsto: per l’Italia 5 milioni in più. Ritardi per maltempo: via da domani. E la… - micheledalai : Mi anno chiamato Bill Geits e Soross, erano nel loro atticone con delli altri professoroni. Anno detto di aspettate… - carminesantoro : RT @Open_gol: Come era già emerso negli Stati Uniti, anche nelle fiale di Pfizer distribuite in Europa ci sono più dosi del previsto. Ma i… - Dome689 : RT @Open_gol: Come era già emerso negli Stati Uniti, anche nelle fiale di Pfizer distribuite in Europa ci sono più dosi del previsto. Ma i… -