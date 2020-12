Nel futuro di Wonder Woman un terzo film e uno spin-off

Leggi su wired

(Di martedì 29 dicembre 2020)1984, secondo capitolo nella saga cinematografica della supereroina Diana Spencer, ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti il giorno di Natale e successivamente anche in altri paesi del mondo. Nonostante sopratutto negli Stati Uniti l’uscita sia stata poco convenzionale (in contemporanea in appena 2.100 sale, il 35% del totale, e sulla piattaforma streaming Hbo Max), la pellicola è riuscita a mettere insieme 85 milioni di dollari al botteghino, un traguardo non epocale ma davvero notevole in tempi di pandemia globale (da noi ildebutterà, se nel frattempo riapriranno le sale, il 28 gennaio 2021). Non stupisce dunque che Warner Bros abbia deciso di ufficializzare i lavori per undella saga e non è la sola novità in vista. Innanzitutto sono stati confermati e velocizzati i ...