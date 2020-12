Nel circolo polare artico aprirà il primo hotel a energia positiva

Leggi su wired

(Di martedì 29 dicembre 2020) L’Svart in Norvegia (foto: Snøhetta)Non è solo la posizione (accanto al ghiacciaio Svartisen, appena sopra il, nel comune norvegese di Meløy) a rendere unico Svart. Quando, nel 2022 o nel 2023, l’sarà ilal mondo a. Non solo carbon neutral (cioè a emissioni zero), ma anche in grado di autoprodurre piùpulita di quanta ne consumi. Il progetto, ideato dallo studio di architettura norvegese Snøhetta, si basa infatti sui saldi principi della sostenibilità e punta a diventare un modello per la costruzione di altri edifici. L’albergo, che si sviluppa in forma circolare ed è sostenuto da palafitte, avrà un centinaio di camere, un laboratorio di formazione ...