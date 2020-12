NBA, infortunio per Morant: abbandona il campo in sedia a rotelle, escluse fratture (VIDEO) (Di martedì 29 dicembre 2020) Durante la nottata i Memphis Grizzlies si sono presi la vittoria contro i Brooklyn Nets, ma hanno perso il loro leader Ja Morant. Il Rookie of the Year è infatti uscito sul finale di secondo quarto a causa di un infortunio alla caviglia e che l’ha costretto ad uscire dal campo in sedia a rotelle. Poteva tuttavia andare peggio: distorsione alla caviglia, questo hanno rilevato i primi esami effettuati, che quindi hanno escluso una frattura ossea. Nei prossimi giorni si sottoporrà alla risonanza magnetica per diagnosticare più precisamente l’infortunio e i tempi di recupero. La paura, come si può notare dal VIDEO del suo infortunio, è stata comunque tanta. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Durante la nottata i Memphis Grizzlies si sono presi la vittoria contro i Brooklyn Nets, ma hanno perso il loro leader Ja. Il Rookie of the Year è infatti uscito sul finale di secondo quarto a causa di unalla caviglia e che l’ha costretto ad uscire dalin. Poteva tuttavia andare peggio: distorsione alla caviglia, questo hanno rilevato i primi esami effettuati, che quindi hanno escluso una frattura ossea. Nei prossimi giorni si sottoporrà alla risonanza magnetica per diagnosticare più precisamente l’e i tempi di recupero. La paura, come si può notare daldel suo, è stata comunque tanta. SportFace.

