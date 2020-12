Natalia Paragoni | tradimento Zelletta | “Lui è il più ricco d’Italia”

Leggi su ck12

(Di martedì 29 dicembre 2020) Nuove accuse a, il presuntoal fidanzato Andrea, un sito scrive: “Lui è il più”. (Instagram)Tiene banco la vicenda del presuntodiai danni di Andrea. Da una parte, ci sono le accuse anche da parte di alcuni partecipanti al Grande Fratello Vip, che quindi constanno vivendo insieme, dall’altra l’incontro tra i due fidanzati ieri e il chiarimento. In mezzo, le voci che si rincorrono e che i siti scandalistici non contribuiscono ad attenuare. Come se non bastasse, spunta anche un nome. —>>> Ti potrebbe interessare anche GF Vip, ecco cosa sa Dayane Mello su Andrea ...