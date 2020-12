Napoli, scontri la notte del coprifuoco: provvedimenti contro 4 napoletani (Di martedì 29 dicembre 2020) Arrivano altri 4 provvedimenti nei confronti dei responsabili degli scontri a Napoli la notte del coprifuoco. Il Questore di Napoli ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. Daspo “fuori contesto”, per la durata di 5 anni. scontri a Napoli, 4 daspo E’ previsto l’obbligo di comparizione per i primi due, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Arrivano altri 4nei confronti dei responsabili degliladel. Il Questore diha emesso quattrodi Divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. Daspo “fuori contesto”, per la durata di 5 anni., 4 daspo E’ previsto l’obbligo di comparizione per i primi due, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

fattidinapoli : Napoli: Scontri con le Forze dell’Ordine in via Santa Lucia, emessi 4 Daspo “fuori conte... - - Torrechannelit : Napoli – Scontri in via Santa Lucia: emessi 4 Daspo “fuori contesto” - Profilo3Marco : RT @LeonettiFrank: La stagione della Juventus passa inevitabilmente per il mese di Gennaio... Scontri diretti con Milan, Sassuolo, Inter, S… - FELIX7337 : @MarcelloChirico Io ci credo ma dipenderà dal nostro mese di Gennaio. Devi vincere gli scontri con Milan e Napoli s… - Silverpeer : @Solano_56 @ASRomaPress La @OfficialASRoma non ha una alternativa a Veretout, questa dovrebbe essere la priorità pe… -