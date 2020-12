Napoli, Koulibaly supplicò Sarri di lasciargli assistere alla nascita del figlio: l’aneddoto (Di martedì 29 dicembre 2020) Kalidou Koulibaly, difensore senegalese del Napoli, rilasciò anni fa una lunga intervista a The Players Tribune, intervista divenuta poi memorabile per un aneddoto quantomeno particolare. Protagonista dell’accaduto, insieme al calciatore azzurro, vi è Maurizio Sarri. Ecco dunque le parole di Koulibaly in merito. “La cosa più bella è che mio figlio è nato qui. Non L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Kalidou, difensore senegalese del, rilasciò anni fa una lunga intervista a The Players Tribune, intervista divenuta poi memorabile per un aneddoto quantomeno particolare. Protagonista dell’accaduto, insieme al calciatore azzurro, vi è Maurizio. Ecco dunque le parole diin merito. “La cosa più bella è che mioè nato qui. Non L'articolo

sportli26181512 : #Napoli, lavoro personalizzato per Koulibaly: Gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti in vista dell'impegno in ca… - Torrechannelit : Napoli – Allenamento al Maradona: terapie e lavoro personalizzato per Koulibaly - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili SSC Napoli: ” Terapie e personalizzato per Demme e Koulibaly”: SSC… - _SiGonfiaLaRete : Allenamento al #Maradona per il #Napoli, le ultime su #Koulibaly e #Demme - sportli26181512 : Napoli, le novità per Koulibaly e Demme dopo l'allenamento: Dopo le feste natalizie, il Napoli ha ripreso...… -