Napoli | in standby la cessione di Llorente

Da riserva di lusso, nonché addirittura potenziale titolare, a reietto e poi ancora a pedina di discreta importanza: queste montagne russe le sta vivendo Fernando Llorente fin dal suo approdo al Napoli.

FiloBarige993 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Ad oggi non c'è stato nessun contatto tra la #Juventus e #Llorente. L'attaccante al momento è stato messo in standby… - AJGNewsOfficial : ?? Ad oggi non c'è stato nessun contatto tra la #Juventus e #Llorente. L'attaccante al momento è stato messo in stan… -

Brusca frenata a causa dell'emergenza offensiva nella trattativa tra gli azzurri e la Sampdoria per lo spagnolo, che piace anche alla Juventus ...

Barcellona, Messi prende tempo: “Il futuro? Farò ciò che mi dice il cuore”

Leo Messi prende tempo e rimanda l'annuncio sul proprio futuro alla fine della stagione in corso: all'Inter tutti sperano.

