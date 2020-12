Napoli | il cantiere del Molo Beverello è fermo da mesi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– I lavori alsono fermi da, attirando critiche da parte della cittadinanza. Sul punto hanno rilasciato un commento anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e Fiorella Zabatta, dell’esecutivo nazionale di Europa Verde: “Tensostrutture danneggiate e bucate, che non riparano dalla pioggia. Sciatteria e mancanza di rispetto nei confronti di utenti e turisti. Situazione simbolo dell’attuale vertice dell’Autorità Portuale, urge un cambio di rotta”. “I lavori sono fermi dae questo accade aspesso quando viene aperto un– proseguono Borrelli e Zabatta -, se un lavoro deve durare sulla carta due anni, qui in alcuni casi si va avanti per decenni, è vergognoso, sembra in alcuni casi che ...