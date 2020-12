Napoli, Galleria Vittoria: Giunta comunale stanzia 607mila euro per completamento lavori (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Giunta comunale ha approvato il progetto dei lavori di “Manutenzione straordinaria finalizzata alla rifunzionalizzazione della Galleria Vittoria” stanziando una somma dell’importo complessivo di 607mila euro. Il progetto dei lavori è stato proposto dall’assessore Alessandra Clemente la quale rende noto che “sono già in corso di espletamento tutti gli adempimenti necessari a garantire l’inizio dei lavori nel più breve tempo possibile“. Prima dell’avvio dei lavori si attende ancora il via libera della Procura che dovrebbe arrivare il 4 gennaio. I lavori, stando al programma, dovrebbero terminare entro metà-fine ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Laha approvato il progetto deidi “Manutenzione straordinaria finalizzata alla rifunzionalizzazione dellando una somma dell’importo complessivo di. Il progetto deiè stato proposto dall’assessore Alessandra Clemente la quale rende noto che “sono già in corso di espletamento tutti gli adempimenti necessari a garantire l’inizio deinel più breve tempo possibile“. Prima dell’avvio deisi attende ancora il via libera della Procura che dovrebbe arrivare il 4 gennaio. I, stando al programma, dovrebbero terminare entro metà-fine ...

Napoliflash24 : Napoli: al via da gennaio i lavori alla galleria Vittoria - - VincentManci69 : Indovina indovinello. Se per delle lastre di marmo cadute ad ottobre nella galleria Vittoria la sua apertura è pr… - andrea_falivene : RT @rep_napoli: Galleria Vittoria, a gennaio partono i lavori [di Marina Cappitti] [aggiornamento delle 07:26] - Dieguito88nap : RT @rep_napoli: Galleria Vittoria, a gennaio partono i lavori [di Marina Cappitti] [aggiornamento delle 07:26] - FelixPerrella : @rep_napoli Sarà riconvertita in modo ecosostenibile? Nell’articolo non ci sono menzioni. Eppure la Galleria è dive… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Galleria Galleria Vittoria, a gennaio partono i lavori La Repubblica Mareggiata via Partenope, notte amara per i ristoratori: «Distrutti gazebo, attrezzature e cucine»

Antonino Della Notte, presidente di Aicast: «Danni per centinaia di migliaia di euro». La circolazione ripresa nella notte. I servizi del Comune al lavoro per ripulire la strada dai detriti trasportat ...

Napoli, stanziate le somme per il progetto della Galleria Vittoria

I lavori, dell’importo complessivo di 607 mila euro, inizieranno nel più breve tempo possibile. Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. La Giunta c ...

Antonino Della Notte, presidente di Aicast: «Danni per centinaia di migliaia di euro». La circolazione ripresa nella notte. I servizi del Comune al lavoro per ripulire la strada dai detriti trasportat ...I lavori, dell’importo complessivo di 607 mila euro, inizieranno nel più breve tempo possibile. Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. La Giunta c ...