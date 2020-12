Napoli | Confesercenti | “Gravi danni sul lungomare Regione dichiari stato di calamità naturale”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– La mareggiata di stanotte, con l’acqua che ha invaso ildi, tra via Partenope, Piazza Vittoria e via Caracciolo, ha provocatoa tutte le attività commerciali della zona, specie ai ristoranti, ai quali la violenza dell’acqua ha distrutto tutti i dehors, devastando anche l’interno di diversi locali. A causa del maltemposubiti da altre attività anche in altre zone della. Ecco perché questa mattina il presidente diCampania Vincenzo Schiavo ha inviato una lettera allaCampania (al presidente Vincenzo De Luca e agli assessori alle attività produttive Antonio Marchiello e al Turismo Felice Casucci) con richiesta di ...