Myriam Catania e quel terribile incidente che l’ha quasi sfigurata | «Ero irriconoscibile…»

(Di martedì 29 dicembre 2020)in un’intervista concessa ad “Ok Salute e Benessere” ha parlato del, che. «Quando mamma mi ha visto appena arrivata al Pronto Soccorso, con il volto tumefatto, livido e sconquassato, ha pensato che non sarei mai più tornata ladi prima. Lapiena di vita, con il visino fanciullesco, l’aspetto sbarazzino e due fossette pronte a saltar fuori a ogni sorriso si era trasformata così radicalmente da non esserepiù riconoscibile», ha esordito l’attrice. «Chiunque, osservandol’improvvisa metamorfosi, si sarebbe convinto che le varie contusioni e le fratture che mi ero procurata a zigomo, osso mascellare e mandibola mi avrebbero ...

Ok Salute e Benessere

