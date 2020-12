(Di martedì 29 dicembre 2020) Londra, 29 dic. - (Adnkronos) - Fou Ts'ong, il primocinese a conquistare il successo mondiale,per le sue virtuose interpretazioni di Fryderyk Chopin, èall'età di 86 anni dopo aver contratto il-19 a Londra. L'annuncio della scomparsa, avvenuta ieri, è stata data oggi dalla Bbc, ricordando che il musicista viveva nella capitale inglese dagli anni Cinquanta. Nato a Shanghai il 10 marzo 1934, Fou Ts'ong studiò pianoforte con Mario Paci, il fondatore italiano della Shanghai Symphony Orchestra. Nel 1953 si trasferì in Europa per continuare la sua formazione presso la Scuola superiore statale di musica di Varsavia, sotto la guida del professore Zbigniew Drzewiecki, dove stupì i docenti per la sua comprensione del ritmo della mazurka. La sua maestria fu confermata quando vinse il terzo premio ...

TV7Benevento : **Musica: è morto di Covid Fou Ts'ong, acclamato pianista virtuoso di Chopin**... - zazoomblog : Lutto nel mondo della moda e della musica morto lo stilista dei Beatles - #Lutto #mondo #della #della #musica -

Ultime Notizie dalla rete : **Musica morto

Fortune Italia

Internazionale usa i cookie per facilitare la navigazione del sito e proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi acconsentire alla raccolta di dati non sensibili oppure cambiare le prefer ...Un appuntamento ormai consolidato quello della E-news settimanale di Matteo Renzi rispetto agli eventi politici della scena nazionale vissuti dall’interno. Dunque, come in una sorta di ‘romanzo a punt ...