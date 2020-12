Morto Pierre Cardin | addio allo stilista che ha vestito i Beatles

MediasetTgcom24 : Parigi: è morto lo stilista Pierre Cardin - Agenzia_Ansa : Addio allo stilista Pierre Cardin. Il couturier italiano è morto all'età di 98 anni. Era figlio di immigrati in Fra… - Corriere : Morto Pierre Cardin: lo stilista aveva 98 anni - vocidicitta : Articolo modificato: Parigi: è morto lo stilista Pierre Cardin, aveva 98 anni - atarquini2 : da -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Pierre

Quasi centenario, si è spento in Francia Pierre Cardin. Lo stilista e imprenditore è morto in ospedale. Aveva origini italiane, venete per la precisione, essendo nato con il nome di Pietro Costante a ...(ANSA-AFP) - PARIGI, 29 DIC - Lo stilista francese Pierre Cardin è morto. Lo ha annunciato la famiglia all'Afp. Il couturier, stilista visionario e pioniere del prêt-à-porter, è morto all'età di 98 an ...