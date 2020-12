Morto di Covid Armando Manzanero: scrisse canzoni per Frank Sinatra, Elvis Presley e Christina Aguilera (Di martedì 29 dicembre 2020) È Morto Armando Manzanero, musicista messicano, compositore e cantautore, alfiere dello stile romantico latinoamericano. Autore di oltre 400 canzoni, si è spento oggi in un ospedale di Città del Messico dove era stato ricoverato per le complicazioni legate al Covid-19. Aveva 85 anni. Le sue canzoni sono state interpretate da Frank Sinatra, Tony Bennett, Elvis Presley, Frank Pourcel, Paul Mauriat, Ray Conniff, Christina Aguilera e Luis Miguel. Era nato a Mérida il 7 dicembre 1935. A 15 anni, nel 1950, incise la sua prima canzone, “Nunca en el Mundo“, di cui sono state registrate versioni in 21 lingue. Nel 1957 venne assunto come direttore musicale per la divisione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) È, musicista messicano, compositore e cantautore, alfiere dello stile romantico latinoamericano. Autore di oltre 400, si è spento oggi in un ospedale di Città del Messico dove era stato ricoverato per le complicazioni legate al-19. Aveva 85 anni. Le suesono state interpretate da, Tony Bennett,Pourcel, Paul Mauriat, Ray Conniff,e Luis Miguel. Era nato a Mérida il 7 dicembre 1935. A 15 anni, nel 1950, incise la sua prima canzone, “Nunca en el Mundo“, di cui sono state registrate versioni in 21 lingue. Nel 1957 venne assunto come direttore musicale per la divisione ...

