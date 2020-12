MORTE PER VENTILATORE – UNA STORIA PERSONALE PERCHE’ IL MONDO SAPPIA (Di martedì 29 dicembre 2020) Questa è una STORIA PERSONALE. In realtà, una STORIA raccontata da un amico molto intimo, così vicino che gli ho chiesto il permesso di personalizzare la sua STORIA e pubblicarla – perché era importante che il MONDO sapesse.Quindi, questa è come una lettera aperta su un dramma PERSONALE, di cui ce ne sono una miriade simili in tutti i continenti. Un avvertimento su ciò che potrebbe accadere a persone che si fidano innocentemente – un avvertimento, non fidarsi ciecamente delle autorità, né della narrativa covid ufficiale e della scienza covid. Entrambi possono avere un’agenda più alta di quello che sai e di quello che ti fanno sapere. Questo dovrebbe già essere chiaro dai blocchi caotici e non coordinati in continua evoluzione, dai semi-blocchi, dai valichi di frontiera consentiti – ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Questa è una. In realtà, unaraccontata da un amico molto intimo, così vicino che gli ho chiesto il permesso di personalizzare la suae pubblicarla – perché era importante che ilsapesse.Quindi, questa è come una lettera aperta su un dramma, di cui ce ne sono una miriade simili in tutti i continenti. Un avvertimento su ciò che potrebbe accadere a persone che si fidano innocentemente – un avvertimento, non fidarsi ciecamente delle autorità, né della narrativa covid ufficiale e della scienza covid. Entrambi possono avere un’agenda più alta di quello che sai e di quello che ti fanno sapere. Questo dovrebbe già essere chiaro dai blocchi caotici e non coordinati in continua evoluzione, dai semi-blocchi, dai valichi di frontiera consentiti – ...

Ultime Notizie dalla rete : MORTE PER Mistero sulla morte per avvelenamento di Lin Qi, il re dei videogiochi creatore di Game of Thrones ilGiornale.it Covid, i dati di oggi: 995 i nuovi casi e 26 i morti

Crescono i positivi che si attestano a 33409 con un aumento di 163 contagiati in più rispetto a ieri. Tra le città più colpite Palermo (225) e Messina (287). Segue Catania con 185 ...

Russia, i morti Covid sono 186mila (e non 54mila): dopo il riconteggio in Spagna, le statistiche smentiscono anche i dati di Mosca

Dall’inizio della pandemia in Russia sono morte circa 186mila persone che avevano contratto il coronavirus. Un numero che di fatto riscrive la portata e gli effetti della pandemia nel Paese di Vladimi ...

