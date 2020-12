Monza Salernitana, i convocati di Brocchi: prima chiamata per Balotelli (Di martedì 29 dicembre 2020) Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per l’importante match contro la Salernitana. C’è Balotelli Al termine della rifinitura svolta a Monzello nel pomeriggio, Mister Brocchi ha convocato 23 giocatori per Monza-Salernitana, gara della sedicesima giornata di Serie BKT in programma mercoledì 30 dicembre alle 16 all’U-Power Stadium. Di seguito la lista completa: Lamanna, Donati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Lepore, Balotelli, Mota Carvalho, Marin, Pirola. prima convocazione per Balotelli, mentre non ci sono per affaticamento ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Cristian, tecnico del, ha diramato l’elenco dei giocatoriper l’importante match contro la. C’èAl termine della rifinitura svolta a Monzello nel pomeriggio, Misterha convocato 23 giocatori per, gara della sedicesima giornata di Serie BKT in programma mercoledì 30 dicembre alle 16 all’U-Power Stadium. Di seguito la lista completa: Lamanna, Donati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Lepore,, Mota Carvalho, Marin, Pirola.convocazione per, mentre non ci sono per affaticamento ...

