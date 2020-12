Monza-Salernitana, i convocati di Brocchi: prima chiamata per Balotelli (Di martedì 29 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE SERIE B NEWS - Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Salernitana. C'è Balotelli Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 29 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE SERIE B NEWS - Cristian, allenatore del, ha diramato la lista deiper il match contro la. C'èPianeta Milan.

PianetaMilan : #MonzaSalernitana, i convocati di #Brocchi: prima chiamata per @FinallyMario - #Balotelli - IAMCALCIOSALERN : Monza-Salernitana: tre assenze per Brocchi, prima per Balotelli - cops27mb1 : Diretta live Monza – Salernitana (merc. 30/12, ore 16): Balotelli c’è, prima convocazione per SuperMario… - psb_original : Salernitana, i convocati per la sfida contro il Monza #SerieB - zazoomblog : Monza Salernitana i convocati di Brocchi: prima chiamata per Balotelli - #Monza #Salernitana #convocati -