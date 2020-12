Monza, i convocati di Brocchi per la Salernitana: torna Boateng, c’è Balotelli (Di martedì 29 dicembre 2020) Prima convocazione per Mario Balotelli agli ordini di mister Brocchi in vista della sfida da vertice di domani con la Salernitana. Monza che dovrà però rinunciare al difensore Sampirisi e al centrocampista Machin, entrambi alle prese con affaticamento muscolare, e Fossati, appiedato dal giudice sportivo. Ecco la lista dei 23: PORTIERI: Di Gregorio, Lamanna, SommarivaDIFENSORI: Bellusci, Bettella, Carlos Augusto, Donati, Lepore, Paletta, Pirola, ScagliaCENTOCAMPISTI: Armellino, Barberis, Barillà, Colpani, D’Errico, FrattesiATTACCANTI: Balotelli, Boateng, Gytkjaer, Maric, Marin, Mota Carvalho. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020) Prima convocazione per Marioagli ordini di misterin vista della sfida da vertice di domani con lache dovrà però rinunciare al difensore Sampirisi e al centrocampista Machin, entrambi alle prese con affaticamento muscolare, e Fossati, appiedato dal giudice sportivo. Ecco la lista dei 23: PORTIERI: Di Gregorio, Lamanna, SommarivaDIFENSORI: Bellusci, Bettella, Carlos Augusto, Donati, Lepore, Paletta, Pirola, ScagliaCENTOCAMPISTI: Armellino, Barberis, Barillà, Colpani, D’Errico, FrattesiATTACCANTI:, Gytkjaer, Maric, Marin, Mota Carvalho. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

