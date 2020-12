Monza, Galliani: “Stiamo scrivendo una favola, Balotelli ha bisogno di tempo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Telelombardia, facendo un bilancio di questa prima parte di stagione: “Eravamo consapevoli che il campionato sarebbe stato difficile e che non sarebbero mancate le difficoltà. Senza qualche intoppo all’inizio avremmo potuto avere qualche punto in più, ma siamo stati bravi ad assemblare i tanti nuovi giocatori. Brocchi propone un calcio propositivo e siamo contenti che faccia parte della favola che Stiamo scrivendo“. Galliani ha poi parlato di Mario Balotelli e Kevin-Prince Boateng, ma anche del “nuovo” stadio Brianteo: “Balotelli? Speriamo che ci aiuti come fece con il Milan nel 2012/2013. Ovviamente ha bisogno di tempo vista la sua lunga ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’amministratore delegato delAdrianoha parlato ai microfoni di Telelombardia, facendo un bilancio di questa prima parte di stagione: “Eravamo consapevoli che il campionato sarebbe stato difficile e che non sarebbero mancate le difficoltà. Senza qualche intoppo all’inizio avremmo potuto avere qualche punto in più, ma siamo stati bravi ad assemblare i tanti nuovi giocatori. Brocchi propone un calcio propositivo e siamo contenti che faccia parte dellache“.ha poi parlato di Marioe Kevin-Prince Boateng, ma anche del “nuovo” stadio Brianteo: “? Speriamo che ci aiuti come fece con il Milan nel 2012/2013. Ovviamente hadivista la sua lunga ...

Sport_Mediaset : #Monza, #Balotelli pronto per il debutto: ha perso 5 chili in 20 giorni. #Galliani in prima persona ha supervisiona… - ProfidiAndrea : ?? Schone-Monza, voci false: niente intese. E #Galliani chiude un colpo dal #Parma ???? Lasse #Schone è stato accosta… - zazoomblog : Monza Galliani: “Balotelli di un’altra categoria. Al Milan ci portò in Champions” - #Monza #Galliani: #“Balotelli - Sport_Fair : #Calciomercato | #Monza, nuovo colpo di #Galliani per dare l'assalto alla #SerieA - MCalcioNews : Monza, Galliani: 'Prossimamente la Nazionale al Brianteo' ? -