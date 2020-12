Molto improbabile Vaccino AstraZeneca | altri schiaffi dall' Europa all' Italia | una pessima notizia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Pessime notizie per l'sul fronte-vaccini. L'Agenzia europea del farmaco, l'Ema, ha bollato come "" il via libera al-Oxford entro il t4ermine di gennaio. Nel dettaglio, a sostenerlo è stato il vicedirettore esecutivo dell'Ema, Noel Wathion, che in un'intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad ha spiegato che in primis "non hanno ancora fatto domanda", per poi sottolineare che "servonodati sulla qualità del". Il punto è che ad oggi l'Autorità ha ricevuto soltanto alcune parziali informazioni sul, ritenute "insufficienti anche a dare un via libera condizionato alla commercializzazione". Eppure soltanto pochi giorni fa, in un'intervista al Sunday Times, l'ad di ...