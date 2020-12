Moda sostenibile: cashmere sì, cashmere no (Di martedì 29 dicembre 2020) Cosa rende un prodotto un bene di lusso? Spesso la scarsa reperibilità della materia prima. Come il cashmere, una fibra preziosa non solo perché ultra soffice, ma anche producibile solo in piccolissime quantità. Eppure quasi tutti oggi hanno un maglioncino di cashmere nel cassetto: ne sono pieni gli scaffali e gli e-commerce di qualunque brand, comprese le grandi catene fast fashion, ed è possibile acquistarli a prezzi convenienti. Ma soddisfare una tale richiesta di mercato ha un costo altissimo dal punto di vista ambientale e stravolge gli equilibri millenari dei territori dove questa lana viene prodotta. Perché? Quali sono le alternative sostenibili? 12 must-have in ... Leggi su iodonna (Di martedì 29 dicembre 2020) Cosa rende un prodotto un bene di lusso? Spesso la scarsa reperibilità della materia prima. Come il, una fibra preziosa non solo perché ultra soffice, ma anche producibile solo in piccolissime quantità. Eppure quasi tutti oggi hanno un maglioncino dinel cassetto: ne sono pieni gli scaffali e gli e-commerce di qualunque brand, comprese le grandi catene fast fashion, ed è possibile acquistarli a prezzi convenienti. Ma soddisfare una tale richiesta di mercato ha un costo altissimo dal punto di vista ambientale e stravolge gli equilibri millenari dei territori dove questa lana viene prodotta. Perché? Quali sono le alternative sostenibili? 12 must-have in ...

Risale al 1950 la fondazione della sua casa di moda, che in poco tempo si guadagnò la stima di personaggi del cinema e della musica.

Il best of della moda 2020

Anche la moda ha dovuto fare i conti con un 2020 all’insegna della pandemia. Qui vi proponiamo le dieci tendenze più rappresentative dell’anno che sta per concludersi. Almeno 1000 show presentati a ge ...

