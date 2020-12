Agenzia_Ansa : Addio allo stilista Pierre Cardin. Il couturier italiano è morto all'età di 98 anni. Era figlio di immigrati in Fra… - Corriere : Morto Pierre Cardin: lo stilista francese aveva 98 anni - Corriere : Morto Pierre Cardin: lo stilista aveva 98 anni - zazoomblog : Moda: morto Pierre Cardin pioniere del pret-a-porter. Era figlio di migranti italiani - #Moda: #morto #Pierre… - ontoxy : RT @goldbergvariaz: È morto #pierrecardin un altro pezzo di moda che si stacca dal cielo portandosi via una valanga di stelle. https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Moda morto

Di origini italiane, precursore del prêt-à-porter e della moda unisex, ha vestito i Beatles e ha organizzato per primo sfilate alla Muraglia Cinese o nella piazza Rossa a Mosca. Aveva 98 anni ...“Je n’ai pas besoin de paraitre, je suis”. Lo spirito, l’essenza, il fascino dello stilista Pierre Cardin, morto a 98 anni la scorsa notte in un ospedale di Nuilly, vicino a Parigi, sono racchiusi in ...