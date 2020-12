Mobilità a idrogeno verde in Lombardia, accordo tra FNM, A2A e Snam (Di martedì 29 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – FNM, A2A e Snam hanno firmato un memorandum d'intesa per dare ulteriore impulso allo sviluppo della Mobilità a idrogeno verde in Lombardia. L'accordo, sottoscritto dal presidente di FNM Andrea Gibelli, dall'amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini e dall'amministratore delegato di Snam Marco Alverà, è finalizzato a studiare modalità di fornitura e rifornimento di idrogeno da fonti rinnovabili e dal recupero di materia per alimentare i nuovi treni della linea Brescia-Iseo-Edolo annunciati da FNM e Trenord lo scorso 26 novembre. Il piano, denominato H2iseO, consentirà di dar vita in Lombardia, e in particolare nel Sebino e in Valcamonica, alla prima “Hydrogen Valley” italiana, dotandola, a partire dal 2023, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – FNM, A2A ehanno firmato un memorandum d'intesa per dare ulteriore impulso allo sviluppo dellain. L', sottoscritto dal presidente di FNM Andrea Gibelli, dall'amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini e dall'amministratore delegato diMarco Alverà, è finalizzato a studiare modalità di fornitura e rifornimento dida fonti rinnovabili e dal recupero di materia per alimentare i nuovi treni della linea Brescia-Iseo-Edolo annunciati da FNM e Trenord lo scorso 26 novembre. Il piano, denominato H2iseO, consentirà di dar vita in, e in particolare nel Sebino e in Valcamonica, alla prima “Hydrogen Valley” italiana, dotandola, a partire dal 2023, di ...

