Mistero sul numero di vaccinati: "Il governo dica quanti sono" (Di martedì 29 dicembre 2020) Martina Piumatti Dal V-day in Italia non si sa quanti siano in totale i vaccinati. Renzi: "Occorre trasparenza. Il governo dica il numero di vaccini fatti" In Germania fino ad oggi (alle 8 del mattino) si sa esattamente che sono state vaccinate contro il Covid 41.964 persone. Non solo. Esiste, riporta Ansa, una mappa aggiornata e consultabile che conteggia le dosi di vaccino somministrate regione per regione. Mentre, in Italia dal V-day non è dato sapere quanti siano coloro che hanno ricevuto l'antidoto contro il Covid-19. Una mancanza di trasparenza imperdonabile secondo la Fondazione Luigi Einaudi. Per la Onlus torinese gli italiani avrebbero il diritto di conoscere ogni dettaglio sulla campagna vaccinale anti Covid appena cominciata. In una lettera ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) Martina Piumatti Dal V-day in Italia non si sasiano in totale i. Renzi: "Occorre trasparenza. Ilildi vaccini fatti" In Germania fino ad oggi (alle 8 del mattino) si sa esattamente chestate vaccinate contro il Covid 41.964 persone. Non solo. Esiste, riporta Ansa, una mappa aggiornata e consultabile che conteggia le dosi di vaccino somministrate regione per regione. Mentre, in Italia dal V-day non è dato saperesiano coloro che hanno ricevuto l'antidoto contro il Covid-19. Una mancanza di trasparenza imperdonabile secondo la Fondazione Luigi Einaudi. Per la Onlus torinese gli italiani avrebbero il diritto di conoscere ogni dettaglio sulla campagna vaccinale anti Covid appena cominciata. In una lettera ...

