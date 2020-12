Miliardario avvelenato | mistero sulla morte del magnate dei videogiochi

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 29 dicembre 2020) IlLin Qi aveva 39 anni e un patrimonio da quasi 7 miliardi grazie alla sua fortunata azienda di, ma nel giorno di Natale la sua vita si è spenta improvvisamente. Dietro la suasi celano misteri, intrighi e sotterfugi, sui quali indaga la polizia. Ilsarebbe infatti stato, e il principale sospettato del presunto omicidio è un suo collega, già arrestato a Shanghai. Il principale sospettato è un collega Lin Qi era il fondatore e il presidente della compagnia Yoozoo, nata nel 2009 e specializzata invenduti in tutto il mondo. Il più famoso è quello per smartphone basatocelebre serie tv Il Trono di Spade: “Game of Thrones: Winter is Coming”. IlLin Qi sarebbe deceduto ...