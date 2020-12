Milan, Zlatan Ibrahimovic ospite fisso del Festival di Sanremo 2021 (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Festival di Sanremo 2021 si avvicina e la macchina organizzativa continua a lavorare per confezionare un’edizione che possa ottenere gli stessi incredibili risultati dello scorso anno. Il conduttore della manifestazione, Amadeus, nel corso della conferenza stampa di presentazione de ‘L’anno che verrà’, ha annunciato alcune delle presenze fisse del cast, tra le quali spicca l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic: “Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo. Elodie sarà con me, sarà una delle donne del Festival. L’anno scorso era in gara, ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Ildisi avvicina e la macchina organizzativa continua a lavorare per confezionare un’edizione che possa ottenere gli stessi incredibili risultati dello scorso anno. Il conduttore della manifestazione, Amadeus, nel corso della conferenza stampa di presentazione de ‘L’anno che verrà’, ha annunciato alcune delle presenze fisse del cast, tra le quali spicca l’attaccante del: “Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere deldidi, senza saltare nessuna partita del. Un altro colpo di. Elodie sarà con me, sarà una delle donne del. L’anno scorso era in gara, ...

