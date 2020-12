Milan, Kjaer torna a disposizione per il Benevento: le ultime (Di martedì 29 dicembre 2020) Kjaer si è allenato con il resto del gruppo oggi a Milanello: il centrale danese sarà a disposizione di Pioli contro il Benevento Simon Kjaer oggi ha svolto l’intero allenamento a Milanello in gruppo: una buona notizia per Stefano Pioli che potrà dunque contare sul centrale danese per la prossima sfida di campionato contro il Benevento il prossimo 3 gennaio. Ancora da sciogliere invece i dubbi riguardo a Bennacer e Castillejo mentre domani Zlatan Ibrahimovic si sottoporrà a nuovi test. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020)si è allenato con il resto del gruppo oggi aello: il centrale danese sarà adi Pioli contro ilSimonoggi ha svolto l’intero allenamento aello in gruppo: una buona notizia per Stefano Pioli che potrà dunque contare sul centrale danese per la prossima sfida di campionato contro ilil prossimo 3 gennaio. Ancora da sciogliere invece i dubbi riguardo a Bennacer e Castillejo mentre domani Zlatan Ibrahimovic si sottoporrà a nuovi test. Leggi su Calcionews24.com

MilanWorldForum : Milan: le condizioni degli infortunati-) - junews24com : Milan-Juve, Pioli fa la conta degli infortunati: in due possono recuperare - - junews24com : Milan-Juve, Pioli fa la conta degli infortunati: in due possono recuperare - - Cmon_Milan : @farted94 Mi manca più Kjaer che la figa - sportli26181512 : #Milan, Ibrahimovic torna in Italia: per lui subito nuovi accertamenti: I rossoneri si preparano a tornare in campo… -