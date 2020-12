Milan, Amadeus annuncia: “Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo 2021” (Di martedì 29 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo 2021.La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: ad annunciarlo è stato Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana, in programma dal 2 al 6 marzo 2021. Lo svedese, 39 anni, sarà dunque sul palco dell'Ariston nelle cinque serate in calendario: "Non salterà nessuna partita del Milan", ha precisato il noto presentatore durante la conferenza stampa di presentazione del programma di Capodanno 'L'anno che verrà'.La straordinaria presenza di Ibrahimovic si va ad aggiungere ad altri grandi calciatori, nel passato ospiti a Sanremo: tra loro Francesco ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020) Zlatanaldi.La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: adrlo è stato, conduttore e direttore artistico deldella canzone italiana, in programma dal 2 al 6 marzo. Lo svedese, 39 anni,dunque sul palco dell'Ariston nelle cinque serate in calendario: "Non salterà nessuna partita del", ha precisato il noto presentatore durante la conferenza stampa di presentazione del programma di Capodanno 'L'anno che verrà'.La straordinaria presenza disi va ad aggiungere ad altri grandi calciatori, nel passato ospiti a: tra loro Francesco ...

