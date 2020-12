Microsoft acquista Sony? No, è una fake news. (Di martedì 29 dicembre 2020) Sta girando in rete una news, originariamente redatta sul sito spagnolo Microsofters, secondo cui Microsoft avrebbe fatto il colpaccio, acquistando la Sony in toto per 130 miliardi di dollari. Si tratterebbe, naturalmente, di una cifra enorme, ma secondo l'articolo andrebbe a raccogliere tutto l'ombrello delle property Sony: tecnologia, cinema, tv, videogiochi, musica. E altrettanto naturalmente, sarebbe una cosa assolutamente assurda, perché la società giapponese non avrebbe motivo di vendere il suo intero apparato, così come Microsoft non avrebbe interesse ad acquisire tutti quei settori. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 dicembre 2020) Sta girando in rete una, originariamente redatta sul sito spagnoloers, secondo cuiavrebbe fatto il colpaccio,ndo lain toto per 130 miliardi di dollari. Si tratterebbe, naturalmente, di una cifra enorme, ma secondo l'articolo andrebbe a raccogliere tutto l'ombrello delle property: tecnologia, cinema, tv, videogiochi, musica. E altrettanto naturalmente, sarebbe una cosa assolutamente assurda, perché la società giapponese non avrebbe motivo di vendere il suo intero apparato, così comenon avrebbe interesse ad acquisire tutti quei settori. Leggi altro...

generacomplotti : RT @Eurogamer_it: #Microsoft acquista #Sony? No, è una fake news. - MicrosoftRTweet : RT @Eurogamer_it: #Microsoft acquista #Sony? No, è una fake news. - Eurogamer_it : #Microsoft acquista #Sony? No, è una fake news. - SMARTCDKEYS_IT : ???? Acquista Age of Empires Definitive Edition con nuovissime immagini 4K, battaglie multiplayer per 8 persone e una… -