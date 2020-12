Mi chiamo Cristiano De André e sono un cantautore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 29 dicembre 2020) Race, milieu, moment. Ovvero: fattore ereditario, ambiente sociale e momento storico. Se tuo padre è uno dei più grandi cantautori mai nati in Italia (anzi, diciamolo pure: nel mondo) e l’aria che hai respirato in famiglia sin da bambino ha il sapore dolce della poesia e l’odore elettrizzante dei più vasti orizzonti musicali… prendere in mano uno strumento e tradurre in versi i pensieri ti sarà parso, a un certo punto, naturale, come mettere un piede davanti all’altro per camminare. Me lo immagino così il fiorire dell’amore per la musica diDe, primogenito di colui che non serve neanche nominare. “Dietro la porta di casa miac’è la polvere dei miei ritorni della mia stradac’è l’ombra della mia animasempre attenta ovunque vada”De– Ph: gazzettadiparma.itIl giovane ...