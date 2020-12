Meteo Italia – Rovesci e temporali in atto ancora su mezza Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) La nostra Meteo cronaca diretta sta seguendo con attenzione l’evolversi di un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sopraggiunto tra Domenica e Lunedì su mezza Italia e dove anche in queste ore sono in atto piogge, temporali e nevicate anche a bassa quota. SITUAZIONE: Piogge e Rovesci sparsi sono al momento segnalati sui comparti nord della Sardegna, tra la Liguria di Levante e Leggi su periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) La nostracronaca diretta sta seguendo con attenzione l’evolversi di un peggioramento delle condizionirologiche sopraggiunto tra Domenica e Lunedì sue dove anche in queste ore sono inpiogge,e nevicate anche a bassa quota. SITUAZIONE: Piogge esparsi sono al momento segnalati sui comparti nord della Sardegna, tra la Liguria di Levante e

repubblica : Meteo, ondata di maltempo sull'Italia: gelo e neve al Nord. Milano si sveglia sotto la neve. Quattro feriti, una vi… - Agenzia_Ansa : #Meteo | Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - MoliPietro : Meteo Italia – Rovesci e temporali in atto ancora su mezza Italia - davy10082 : RT @3BMeteo: La mareggiata che ha interessato #Napoli ieri sera. La situazione stamane #29dicembre La cronaca #maltempo: - iconameteo : #Acquaalta a #Venezia: nuovo picco previsto per domani. -