Meteo Italia – Diramata nuova allerta meteo in 13 Regioni (Di martedì 29 dicembre 2020) Ancora maltempo sull’Italia con nuove allerte meteo per la giornata di domani, mercoledì 30 dicembre. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse in molte Regioni: sarà allerta arancione su gran parte della Campania, allerta gialla in 13 Regioni. Il maltempo insiste sull’Italia dove Leggi su periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) Ancora maltempo sull’con nuove allerteper la giornata di domani, mercoledì 30 dicembre. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con lecoinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizionirologiche avverse in molte: saràarancione su gran parte della Campania,gialla in 13. Il maltempo insiste sull’dove

Agenzia_Ansa : #Meteo | Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - 3BMeteo : Dopo il #terremoto in Croazia (zona Zagabria) avvertita in mezza Italia, scossa anche vicino Verona: 3.4 - 3BMeteo : La mareggiata che ha interessato #Napoli ieri sera. La situazione stamane #29dicembre La cronaca #maltempo:… - CorriereQ : METEO 7 Giorni. Italia nel mirino del maltempo. Altra NEVE in arrivo - bc_emergenza : RT @ilmeteoit: #Meteo a #LUNGO #TERMINE: #Italia nella #Trappola di un #FREDDO maltempo anche per #BEFANA e prima decade di #GENNAIO https:… -