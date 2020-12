Meteo Italia a metà gennaio: grandi manovre, il rischio gelo rimane (Di martedì 29 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Come di consueto proviamo ad analizzare gli scenari Meteo climatici del lungo periodo, ma visto e considerato quel che sta accadendo all’atmosfera dobbiamo necessariamente premettere che le ipotesi in campo potrebbero subire stravolgimenti da un momento all’altro. Anzitutto dobbiamo dirvi che sino all’Epifania avremo giornate mediamente invernali, quindi fredde, a tratti perturbate, con piogge ed anche nevicate. Il quadro termico non sarà lo stesso in tutte le regioni, difatti su alcune farà freddo su altre ne farà meno ma quel che conta è che il condizionamento dell’ampia depressione polare sarà evidente. Dovrebbe riaprirsi, temporaneamente, anche la porta atlantica – per il cedimento del blocco anticiclonico azzorriano – e ciò potrebbe complicare ulteriormente le cose. Guardando oltre, però, ciò che inizia a ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Come di consueto proviamo ad analizzare gli scenariclimatici del lungo periodo, ma visto e considerato quel che sta accadendo all’atmosfera dobbiamo necessariamente premettere che le ipotesi in campo potrebbero subire stravolgimenti da un momento all’altro. Anzitutto dobbiamo dirvi che sino all’Epifania avremo giornate mediamente invernali, quindi fredde, a tratti perturbate, con piogge ed anche nevicate. Il quadro termico non sarà lo stesso in tutte le regioni, difatti su alcune farà freddo su altre ne farà meno ma quel che conta è che il condizionamento dell’ampia depressione polare sarà evidente. Dovrebbe riaprirsi, temporaneamente, anche la porta atlantica – per il cedimento del blocco anticiclonico azzorriano – e ciò potrebbe complicare ulteriormente le cose. Guardando oltre, però, ciò che inizia a ...

Meteo Italia a metà gennaio: grandi manovre, il rischio gelo rimane

