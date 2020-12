METEO 7 Giorni. Italia nel mirino del maltempo. Altra NEVE in arrivo

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 29 dicembre 2020)SINO AL 4 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Non si arresta il transito di perturbazioni sul Mediterraneo Centrale e sull’, per via dell’influenza di una potente ed estesa area depressionaria, che sta mettendo radici sull’Europa Centro-Settentrionale e che abbraccia gran parte del Continente. Quello presente in Europa è uno dei lobi del Vortice Polare, alimentato dalla continua discesa di correnti fredde d’estrazione artica. In seno a questa circolazione di correnti settentrionali si organizzano una serie di ulteriori fronti diretti verso l’. Ilsi rinnova e penalizza maggiormente le regioni tirreniche, più esposte alle correnti umide occidentali che accompagneranno gli ulteriori fronti perturbati sul nostro Paese. L’attività della grande depressione atlantica proseguirà indisturbata sino ...