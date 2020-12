Messa di domani 30 dicembre: Letture, Salmo e Vangelo (Di martedì 29 dicembre 2020) Prima Lettura 1 Gv 2, 12-17Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il Maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il Maligno. Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui; perché tutto quello che è nel mondo ? la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita ? non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno! C: Parola di ... Leggi su giornal (Di martedì 29 dicembre 2020) Prima Lettura 1 Gv 2, 12-17Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il Maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il Maligno. Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui; perché tutto quello che è nel mondo ? la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita ? non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno! C: Parola di ...

CarloCalenda : Un buffone che dice idiozie è la notizia del giorno messa in evidenza da tutti i giornali italiani. Gli stessi gior… - mmayr5 : RT @padremarcosj: MESSA 29 DICEMBRE: SAN DAVIDE, RE D'ISRAELE Domani celebrerò alle 8.00, per necessità e intenzioni particolari commentat… - arbidani : RT @telemaco57: @POPOLOdiTWlTTER Quindi 'domani 'chi si rifiutasse di votare x il pd potrebbe essere arrestato o mandato al confino in qu… - telemaco57 : @POPOLOdiTWlTTER Quindi 'domani 'chi si rifiutasse di votare x il pd potrebbe essere arrestato o mandato al confi… - gabricasper : RT @CarloCalenda: Un buffone che dice idiozie è la notizia del giorno messa in evidenza da tutti i giornali italiani. Gli stessi giornali c… -