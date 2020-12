Messa del giorno 29 Dicembre 2020: Letture, Salmo e Vangelo (Di martedì 29 dicembre 2020) Prima Lettura 1 Gv 2, 3-11Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo. Figlioli miei, da questo sappiamo di avere conosciuto Gesù: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui, deve anch’egli comportarsi come lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico, che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la Parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui ... Leggi su giornal (Di martedì 29 dicembre 2020) Prima Lettura 1 Gv 2, 3-11Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo. Figlioli miei, da questo sappiamo di avere conosciuto Gesù: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di rimanere in lui, deve anch’egli comportarsi come lui si è comportato. Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico, che avete ricevuto da principio. Il comandamento antico è la Parola che avete udito. Eppure vi scrivo un comandamento nuovo, e ciò è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e già appare la luce vera. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello, rimane nella luce e non vi è in lui ...

Ultime Notizie dalla rete : Messa del Coronavirus Covid-19: Grosseto, messa del vescovo Cetoloni nella cappella dell'ospedale Misericordia Servizio Informazione Religiosa La custode del vaccino si emoziona: «Per me è un regalo»

Lucca. Il vaccino della Pfizer è arrivato a Lucca da Careggi, di prima mattina, scorato dalla polizia. La persona incaricata di occuparsene è stata la dottoressa Marisa Anzilotti, responsabile della F ...

Vaccinate e messe all’opera: un premio alla sanità d’ufficio

LUCCA. Hanno fatto il vaccino e poi le hanno messe subito a lavorare per dare una mano con gli aspetti burocratici (non mancano mai) del Vaccino-day. «Sono onorata e felice – racconta Valeria Corda, s ...

