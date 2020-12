Meridbulloni | presidio da 12 giorni contro la delocalizzazione padana

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Vanno avanti a presidiare la loro fabbrica ininterrottamente da dodici, alternandosi in gruppi di giorno e di notte nelle tre tende allestite tra la solidarietà di tutta la città che porta aiuti e cibo. Sono gli 81 lavoratori della, azienda che fabbrica bulloni per auto di proprietà della famiglia brianzola Fontana. Che ne ha annunciato repentinamente la chiusura spostando la produzione nelle sedi di Milano e Torino, a seguito della fusione per incorporazione con la Ibs, altra fabbrica