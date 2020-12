Mercato Milan – Pellegatti | “Scordatevi giocatori da 25 milioni | vi spiego”

(Di martedì 29 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Carlo, noto giornalista tifoso del, ha parlato delrossonero per gennaio. Nessun botto particolare.. Pianeta

AntoVitiello : #Maldini: “Il coraggio di questo #Milan mi rende felice. #Ibrahimovic è arrabbiato perché era vicino al rientro. Me… - Riserva75 : @Vatenerazzurro1 Il Milan sta facendo un mercato moderno dieci volte migliore del nostro che puntiamo i bolliti che… - Notiziedi_it : Milan, Krunic è sul mercato: i rossoneri dettano due condizioni - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - #Pellegatti: 'Scordatevi giocatori da 25 milioni, vi spiego' - ACMilan #Milan #SempreMilan - Vatenerazzurro1 : Come scritto è un mercato minimalista per tutti. il Milan va su Scamacca, la Juve su Llorente ed hanno introiti cha… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

Il Real non avrebbe intenzione di fare mercato e a gennaio Luka Jovic non si muoverà da Madrid, salvo clamorose offerte ...Il folletto argentino è richiesto a gran voce dal tecnico Jaap Stam, la cui squadra ha raccolto solo 16 punti finora, scivolata in quattordicesima posizione Altro che Bergamo o Milano, il futuro di Al ...